AstraZeneca : des résultats très encourageants dans le cancer du sein métastatique HER2-positif

Le Enhertu est déjà approuvé dans plus de 75 pays comme traitement de deuxième intention pour les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif.

La conjugaison d'Enhertu et du Pertuzumab a démontré une amélioration statistique et cliniquement significative de la survie sans progression par rapport au traitement actuel de référence. Le critère d'évaluation secondaire, la survie globale, n'était pas encore mature au moment de cette analyse intermédiaire, mais pourrait être prometteur.

(AOF) - L’étude de phase III portant sur Enhertu, un conjugué anticorps-médicament, en association avec le Pertuzumab, a révélé des résultats très prometteurs. Il s’agit même du premier essai depuis plus de 10 ans à démontrer une efficacité supérieure sur une large population de patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique HER2-positif par rapport au traitement de référence actuel de première intention.

