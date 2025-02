AstraZeneca: bénéfice annuel en hausse, évoque une amende en Chine

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé jeudi un bénéfice annuel en forte hausse en 2024 et évoqué la risque de devoir payer une petite amende en Chine, où certains salariés font l'objet d'enquêtes, en particulier pour importations illégales de médicaments.

Le groupe dit avoir reçu en janvier des informations de la justice et des douanes chinoises "concernant des taxes d'importation présumées impayées d'un montant de 0,9 million de dollars".

"Une amende d'une à cinq fois le montant des taxes d'importation impayées" peut être imposée "si AstraZeneca est jugée responsable", précise l'entreprise dans son communiqué.

Les médicaments concernés sont l'Imfinzi et l'Imjudo, utilisés en oncologie.

Visé par ces enquêtes et détenu par les autorités chinoises, le vice-président international d'AstraZeneca, Leon Wang, a été remplacé en décembre à ce poste, qui englobe la Chine, les marchés asiatiques et eurasiens, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique latine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le géant pharmaceutique avait dit l'an passé prendre "très au sérieux" la situation. Il avait alors connaissance "d'un certain nombre d'enquêtes individuelles menées par les autorités chinoises" sur certains de ses employés actuels et passés.

La situation en Chine, où les ventes ont reculé de 3% au quatrième trimestre, n'empêche pas AstraZeneca de présenter un bénéfice net en hausse de 18% en 2024, à 7,03 milliards de dollars, contre 5,95 milliards en 2023.

Le chiffre d'affaires annuel progresse de 21%, à 54,1 milliards de dollars, porté par une forte progression des ventes de médicaments.

Le groupe affiche son optimisme pour 2025, où il prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires "d'un pourcentage élevé à un chiffre".

"Nous avons (...) réalisé neuf études de phase III positives (la dernière étape d'essai clinique d'un médicament avant une demande de mise sur le marché, ndlr) et à forte valeur ajoutée au cours de l'année, ce qui, associé à une demande croissante pour nos médicaments dans toutes les régions clés, contribuera à soutenir notre dynamique de croissance" en 2025, se félicite le directeur général du groupe, Pascal Soriot.