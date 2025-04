AstraZeneca: 'AZD0780' prometteur contre le cholestérol information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du congrès de l'ACC (American College of Cardiology), AstraZenca a présenté de nouvelles données cliniques issues d'un essai de phase IIb.



Celles-ci témoignent d'une réduction significative du LDL-C (plus connu sous le nom de ' mauvais cholestérol ') avec ' AZD0780 ', un inhibiteur oral de PCSK9, lorsqu'il est administré en complément des statines.



Concrètement, à 12 semaines, ' AZD0780 ' 30 mg a réduit le LDL-C de 50,7 %, permettant à 84 % des patients d'atteindre l'objectif recommandé (<70 mg/dL) contre 13 % sous statines seules.



Publiés dans le JACC (Journal of the American College of Cardiology), une revue de référence, ces résultats confirment l'efficacité et la tolérance d'AZD0780.



' Ces nouvelles données illustrent la capacité de l'AZD0780 à réduire le cholestérol LDL chez les patients qui ont besoin de solutions supplémentaires pour gérer leur cholestérol et les risques associés lorsque le traitement standard ne suffit pas ', résume Sharon Barr, vice-présidente exécutive de la R&D en biopharmacie chez AstraZeneca.







