AstraZeneca: avis favorable du CHMP pour Imfinzi information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Imfinzi (durvalumab) a reçu un avis favorable du CHMP pour une autorisation dans l'UE chez les patients adultes atteints d'un cancer de la vessie infiltrant le muscle, résécable.



Cette recommandation repose sur les résultats d'un essai de phase III qui ont montré une réduction de 32 % du risque de récidive et de 25 % du risque de décès avec le schéma à base d'Imfinzi par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante seule.



À deux ans, 82,2 % des patients traités étaient en vie contre 75,2 % dans le bras témoin. Le traitement a été bien toléré, sans nouveau signal de sécurité.



Imfinzi est déjà approuvé aux États-Unis et d'autres dossiers réglementaires sont en cours, notamment au Japon.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 538,000 GBX LSE +0,98%