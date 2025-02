AstraZeneca: annonce deux nominations en France information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce deux nominations au sein du Comité de Direction d'AstraZeneca France.



Anne-Laure Dreno, Présidente d'AstraZeneca France, renforce son Comité de Direction en annonçant les nominations d'Arnaud Dubarry, au poste de Directeur Financier France et de Jérémy Malaterre, au poste de Directeur des Ressources Humaines France.



Arnaud Dubarry a plus de 25 ans d'expérience dans des postes de direction financière au sein de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Il a notamment travaillé 13 ans chez Johnson & Johnson et 12 ans chez Gilead Sciences.



Avant de rejoindre AstraZeneca, Jérémy Malaterre a occupé le poste de ' People and Organization Head ' chez Sandoz, leader européen des génériques et des biosimilaires, et a accompagné le spin-off de Novartis et la transformation de l'organisation.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 722,00 GBX LSE +1,05%