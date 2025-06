AstraZeneca: accord de R&D avec CSPC Pharmaceuticals Group information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclu un accord stratégique de recherche avec CSPC Pharmaceuticals Group, basé à Shijiazhuang (Chine), visant à développer de nouveaux candidats thérapeutiques oraux pour traiter 'diverses maladies chroniques'.



Les deux partenaires travailleront ensemble sur plusieurs cibles prioritaires, notamment une thérapie orale en phase préclinique pour les maladies immunologiques. Les recherches seront menées par CSPC à l'aide de sa plateforme de découverte de médicaments optimisée par l'IA.



Sharon Barr, vice-présidente exécutive R&D BioPharmaceuticals, souligne que cette collaboration ' permettra d'accélérer la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques de haute qualité '.



L'accord prévoit un paiement initial de 110 millions de dollars à CSPC, pouvant être complété par jusqu'à 1,62 milliard de dollars en jalons de développement, 3,6 milliards en jalons commerciaux et des redevances sur les ventes nettes.



AstraZeneca détiendra des options de licence exclusive pour le développement et la commercialisation mondiale des candidats issus de cet accord.









