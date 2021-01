Asteria IM lance ses deux premiers fonds Ucits

(NEWSManagers.com) - Asteria Investment Managers, la nouvelle filiale de gestion du groupe Reyl dédiée à l' investissement à impact, lance ses deux premiers fonds Ucits : Asteria Funds - Planet Impact Global Equities et Asteria Funds - Climate Bonds. Ces fonds placent les objectifs d' impact et de performance sur un pied d' égalité.

Le premier, Planet Impact Global Equities, cherche à bénéficier de la croissance dans les secteurs liés à l' environnement. Il est investi dans des sociétés cotées dont les produits, les services ou technologies participent activement à la décarbonisation et à la dépollution de la planète ainsi qu' à la promotion d' énergies renouvelables et de solution d' efficacité énergétique. Cet investissement " vise la génération d' un impact positif en termes de compatibilité climatique par rapport à un investissement classique tout en respectant un objectif de rendement de marché " , précise un communiqué. Le fonds est géré par Guido Bolliger, CIO, Natacha Guerdat, gérante et Dries Cornilly, analyste.

Climate Bonds est un fonds obligataire qui vise à encourager la transition climatique. " Une construction de portefeuille quantitative, permet de maximiser l' impact afin de maintenir un profil performance / risque en ligne avec l' indice MSCI Barclays Bloomberg Green Bond Index, ce qui permet d' utiliser cette stratégie comme une brique élémentaire pour la construction d' une allocation stratégique " , détaille un communiqué. Il est géré par la même équipe que le premier, avec Luca Manera, gérant.

La mise en œuvre du processus d' investissement repose sur une recherche propriétaire ainsi que sur l' utilisation des innovations technologiques dans le domaine du traitement des données "big data" ainsi que dans celui du "machine learning" pour la recherche financière.

Les fonds sont autorisés à la commercialisation en Suisse par la Finma.