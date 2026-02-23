Astellas collabore avec Vir pour développer son médicament expérimental contre le cancer de la prostate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le japonais Astellas 4503.T et Vir Biotechnology VIR.O ont déclaré lundi qu'ils allaient développer et commercialiser ensemble le médicament expérimental contre le cancer de la prostate du développeur américain.

Vir recevra 335 millions de dollars en paiements initiaux et à court terme dans le cadre de l'accord, dont 240 millions de dollars en espèces, 75 millions de dollars en investissements en actions avec une prime de 50 %, et une étape de 20 millions de dollars à court terme, ont déclaré les sociétés.

La société pourra également recevoir jusqu'à 1,37 milliard de dollars en paiements d'étape, ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes en dehors des États-Unis.

Astellas dirigera la commercialisation du VIR-5500 aux États-Unis et disposera des droits exclusifs en dehors du pays, Vir conservant une option de co-promotion aux États-Unis, ont indiqué les sociétés.

Le VIR-5500 est en phase initiale de test de phase 1 en tant que traitement expérimental du cancer de la prostate métastatique avancé.