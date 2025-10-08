 Aller au contenu principal
AST Spacemobile progresse grâce à l'extension de son partenariat avec Verizon
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions d'AST Spacemobile ASTS.O en hausse de 6,7 % à 79,78 $ avant le marché

** ASTS étend son partenariat avec Verizon VZ.N pour fournir un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace et accessible directement par les smartphones

** Le service pour les clients de Verizon commencera en 2026

** T-Mobile a déclaré la semaine dernière que son réseau satellite-cellulaire supporte maintenant des applications largement utilisées, y compris WhatsApp, Google Maps et X

** Les investisseurs d'ASTS comprennent Alphabet GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone Group VOD.L .

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
245,7600 USD NASDAQ -1,86%
AST SPCEMOBILE RG-A
74,7500 USD NASDAQ +2,54%
AT&T
26,160 USD NYSE +1,14%
VERIZON COMM
41,415 USD NYSE -0,07%
VODAFONE GROUP
84,960 GBX LSE +0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

