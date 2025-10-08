AST Spacemobile progresse grâce à l'extension de son partenariat avec Verizon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions d'AST Spacemobile ASTS.O en hausse de 6,7 % à 79,78 $ avant le marché
** ASTS étend son partenariat avec Verizon VZ.N pour fournir un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace et accessible directement par les smartphones
** Le service pour les clients de Verizon commencera en 2026
** T-Mobile a déclaré la semaine dernière que son réseau satellite-cellulaire supporte maintenant des applications largement utilisées, y compris WhatsApp, Google Maps et X
** Les investisseurs d'ASTS comprennent Alphabet GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone Group VOD.L .
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année
