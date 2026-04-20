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AST SpaceMobile en baisse après l'échec du lancement du satellite
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril -

** Les actions de la société de communication par satellite AST SpaceMobile ASTS.O chutent de 13,1 % à 74,29 $ avant la mise sur le marché

** La fusée New Glenn, lancée dimanche par Blue Origin, propriété de Jeff Bezos, n'a pas réussi à déployer le satellite ASTS sur l'orbite correcte

** Le satellite a été placé trop bas pour être exploité avec sa technologie de propulsion embarquée et sera désorbité - ASTS

** Le satellite visait à construire un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace pour se connecter directement aux smartphones, comme Leo d'Amazon ou Starlink de SpaceX

** Cinq analystes considèrent ASTS comme un "achat", cinq comme un "maintien" et deux comme une "vente"; l'objectif de prix médian est de 91,69 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ASTS a progressé de 17,7 % depuis le début de l'année

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