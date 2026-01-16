AST SpaceMobile bondit après un contrat avec l'Agence américaine de défense antimissile

16 janvier - ** Les actions de la société de communication par satellite AST SpaceMobile ASTS.O augmentent de 8,1% à 109,41 dollars avant bourse

** ASTS déclare avoir obtenu un contrat pour le programme SHIELD de l'Agence américaine de défense antimissile

** SHIELD fait partie de la stratégie plus large du Dôme d'Or, axée sur la construction d'une protection résiliente et stratifiée contre les menaces aériennes, missiles, spatiales, cybernétiques et hybrides provenant de tous les domaines opérationnels - ASTS

** Le titre a plus que triplé en 2025