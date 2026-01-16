 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AST SpaceMobile bondit après un contrat avec l'Agence américaine de défense antimissile
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de la société de communication par satellite AST SpaceMobile ASTS.O augmentent de 8,1% à 109,41 dollars avant bourse

** ASTS déclare avoir obtenu un contrat pour le programme SHIELD de l'Agence américaine de défense antimissile

** SHIELD fait partie de la stratégie plus large du Dôme d'Or, axée sur la construction d'une protection résiliente et stratifiée contre les menaces aériennes, missiles, spatiales, cybernétiques et hybrides provenant de tous les domaines opérationnels - ASTS

** Le titre a plus que triplé en 2025

Valeurs associées

AST SPCEMOBILE RG-A
101,2900 USD NASDAQ +6,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank