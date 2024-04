Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AST Groupe: ouverture d'une procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le constructeur de maisons à ossature bois AST Groupe dévisse vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage de l'annonce de son placement en procédure de sauvegarde accélérée pour une durée de quatre mois.



Le promoteur menait depuis plusieurs mois des discussions avec ses différents partenaires, garants, banquiers ainsi qu'avec les créanciers publics, mais n'a pas été en mesure de trouver un accord avec l'ensemble de ses créanciers.



A fin mars 2024, la trésorerie du groupe s'élevait à 13 millions d'euros pour des dettes de plus de 25 millions d'euros, soit un endettement net supérieur à huit millions d'euros.



AST manifeste l'intention de rester 'pleinement opérationnel' pendant toute la période d'observation, d'une durée maximum de quatre mois, et prévoit de présenter par la suite un plan de continuité de l'activité au Tribunal de commerce de Lyon.



A 12h10, le titre - dont la cotation a repris ce matin après avoir été suspendu depuis le 8 avril - dégringolait de plus de 14%.





