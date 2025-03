Assystem: hausse de près de 8% du ROPA annuel information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 07:21









(CercleFinance.com) - Assystem publie un résultat net de 7,5 millions d'euros au titre de 2024, contre 102,8 millions l'année précédente, mais un ROPA (résultat opérationnel d'activité) en croissance de 7,8% à 40,3 millions, soit une marge de 6,6% contre 6,5% en 2023.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 5,3% à 611,3 millions d'euros, dont 5,2% en organique, 0,3% d'effet périmètre et 0,3% d'effet de la variation des taux de change. En organique, le CA a augmenté de 3,8% en France et de 7,9% à l'International.



Au titre de l'exercice écoulé, le cabinet d'ingénierie, présent notamment dans le nucléaire, proposera le paiement d'un dividende ordinaire stable à un euro par action à l'approbation de ses actionnaires réunis en assemblée générale le 23 mai prochain.



Au regard des tendances observées en ce début d'exercice, et en tenant compte d'un environnement incertain, Assystem se fixe pour objectifs en 2025 une légère croissance organique de son chiffre d'affaires et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.





