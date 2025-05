Assystem confirme ses objectifs 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe d'ingénierie anticipe toujours une légère croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé et une stabilité de la marge opérationnelle d'activité.

" Les nouveaux projets en développement sur le cycle du combustible en France et le maintien d'une activité soutenue au Royaume-Uni sont les principaux moteurs de la croissance, alors que les activités de nouvelles constructions et sur la base installée en France ont ralenti comme annoncé au dernier trimestre 2024 ".

