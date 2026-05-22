Assystem : Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2026 - Résultats des votes et dividende au titre de l'exercice 2025

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2026

RÉSULTAT DES VOTES ET DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2025

Paris-La Défense, le 22 mai 2026, 18h00 – L’Assemblée Générale Mixte d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY) s’est réunie ce jour au centre de conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, sous la présidence de Monsieur Dominique Louis, Président-directeur général.

Le quorum s’est établi à 87,1% et l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

L’Assemblée Générale a notamment :

approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,

décidé la distribution d’un dividende de 1,00 euro par action au titre de l’exercice 2025, étant précisé que le texte de cette résolution a été amendé sur proposition du Conseil d’administration, à des fins de clarification. Les modifications apportées sont sans incidence sur le montant et les modalités de versement du dividende.

renouvelé pour une durée de trois ans les mandats d’administrateur de Monsieur Dominique Louis, Madame Virginie Calmels, Monsieur Vincent Favier, Monsieur Gilbert Lehmann, Madame Julie Louis et Madame Miriam Maes,

nommé en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans, Monsieur Emmanuel Fievet.

Le dividende sera mis en paiement selon le calendrier suivant :

7 juillet 2026 : date de détachement du dividende ( ex-date ),

), 8 juillet 2026 (après bourse) : date d’enregistrement ( record date ),

), 9 juillet 2026 : date de versement en numéraire ( payment date ).





Le résultat des votes détaillé sera disponible sur le site internet de la Société ( www.assystem.com ).

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

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