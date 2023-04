Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Assoreti désigne un nouveau président information fournie par Newsmanagers • 24/04/2023 à 11:00

(NEWSManagers.com) - Assoreti, l’association italienne des sociétés de conseil en investissement, a nommé Massimo Doris président. L’intéressé est actuellement administrateur délégué de Banca Mediolanum et déjà vice-président de l’association. Il succède à Paolo Molesinini, le président de Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.Les autres membres du conseil d’administration, nommés pour trois ans, sont Alessandro Foti, Paolo Molesini, Gian Maria Mossa, Paola Pietrafesa et Stefano Pilastri, ainsi que Silvio Ruggiu et Marco Tarantola.