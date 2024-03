Assogestioni fête ses 40 ans

Ce mercredi 20 mars, Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs, fête ses 40 ans. Née en 1984 sous le nom d’Assofondi, l’association s’est donnée pour mission de promouvoir, diffuser et protéger les diverses formes de gestion de l’épargne, y compris de l’épargne prévoyance, afin de soutenir le développement de l’économie, des marchés financiers et défendre les intérêts des épargnants italiens.

Les choses ont bien changé en 40 ans : en 1985, les actifs s'élevaient à 20.000 milliards de lires, ce qui correspondait à 2,4?% du PIB de l’Italie à l'époque?; aujourd’hui, le marché italien de la gestion d’actifs représente 2.300 milliards d’euros, soit plus que le PIB de l’Italie, et plus de 11 millions d’Italiens investissent en permanence dans des fonds communs de placement. Outre les investisseurs individuels, des fonds de pension, des compagnies d’assurance et des institutions font appel à des sociétés de gestion italiennes et étrangères pour l’allocation de leurs ressources financières.

Aujourd’hui, Assogestioni regroupe 300 sociétés de gestion – presque toutes italiennes, mais aussi des acteurs étrangers opérant en Italie - plusieurs banques et des compagnies d’assurance opérant dans le domaine de la gestion individuelle et des retraites complémentaires.

Assogestioni a aussi été à l’origine de la création du Salone del Risparmio, grand’messe annuelle du secteur. Il se tiendra cette année du 9 au 11 avril, à Milan, et doit réunir 15.000 personnes.

Laurence Marchal