Associated Banc-Corp chute après l'acquisition d'American National pour 604 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la banque régionale Associated Banc-Corp ASB.N chutent jusqu'à 1,2 %; le dernier cours était en baisse de 0,6 % à 25,89 $

** ASB va acheter son plus petit rival, American National, dans le cadre d'une opération de 604 millions de dollars entièrement en actions, s'implantant ainsi sur le marché d'Omaha et renforçant sa position dans les villes jumelles et dans le Midwest.

** "Nous voyons le potentiel d'une sous-performance modeste car ASB perd toute prime de rachat supposée dans le prix", déclare Terry McEvoy, analyste chez Stephens.

** Deux sociétés de courtage sur 10 recommandent l'action à l'"achat" et huit à la "conservation"; l'objectif de cours médian est de 29 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, ASB a progressé de 9 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ASSD BANC-CORP
25,680 USD NYSE -2,25%
