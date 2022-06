AssetCo va racheter la société de gestion écossaise SVM

(NEWSManagers.com) - Le groupe de gestion d’actifs et de fortune britannique AssetCo a annoncé, ce mardi, avoir conclu un accord pour l’acquisition totale de SVM Asset Management, société de gestion indépendante basée à Edimbourg, pour environ 10,7 millions de livres sterling (12,5 millions d’euros).

SVM a été fondé en 1990 par Colin McLean et Margaret Lawson, jusqu’alors actionnaires majoritaires avec un trust familial. La boutique de gestion compte quelque 586 millions de livres sous gestion et cinq fonds d’investissement : UK Growth, UK Opportunities, Continental Europe, All Europe SRI and World Equity. La société de gestion gère également le trust SVM UK Emerging Fund plc, coté à la Bourse de Londres et dont les encours s’élèvent à 6,8 millions de livres.

La transaction sera financée en cash à hauteur d’environ 1,7 million de livres. Les 9 millions restants seront financés via l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (convertible loan notes) au taux fixe de 1%. Ces obligations seront converties en actions ordinaires d’AssetCo au prix de 14,50 livres par action ordinaire ou seront remboursées au 31 décembre 2023 si elles ne sont pas converties. L’acquisition est sujette à l’agrément du régulateur britannique des marchés financiers Financial Conduct Authority qui devrait être donné d’ici fin septembre.

Hub de gestion à Edimbourg

Une fois la transaction clôturée, Colin McLean, managing director et responsable des investissements de SVM, deviendra un directeur de l’activité en Ecosse d’AssetCo. La firme a l’intention de construire « un hub solide de gestion d’actifs à Edimbourg pour sa gestion actions » avec Saracen Fund Managers et Revera AM en plus de SVM, qui compteront 800 millions de livres d’encours à eux trois. Le conseil d’administration d’AssetCo accueillera par ailleurs trois Ecossais : Colin McLean, Garry Fyfe (responsable financier de SVM) et Jonathan Hewitt (administrateur non-exécutif de SVM).

Margaret Lawson, actuellement directrice d’investissement sur les actions britanniques de SVM, poursuivra ses fonctions de gérante de fonds actions britanniques. Neil Veitch restera directeur d’investissement sur les actions britanniques et internationales et Hugh Cuthbert, gérant d’investissement sur les actions européennes. Les 21 salariés de SVM seront conservés.

En outre, Martin Gilbert et Peter McKellar, respectivement président et vice-président d’AssetCo, ainsi qu’Alex Hoctor-Duncan, directeur général actions cotées d’AssetCo et directeur général de la gestion de River and Mercantile, rejoindront le conseil d’administration de SVM.

AssetCo comptabilisera 3,5 milliards de livres d’encours dans des stratégies actions à travers ses différentes activités.