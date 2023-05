Assemblée générale mixte le 6 juin 2023 : mise à disposition des documents préparatoires et modalités de participation et de vote

Paris (France), le 16 mai 2023 – 18h00 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) et les oncogènes pilotes, annonce aujourd’hui la mise à disposition des documents préparatoires à son Assemblée générale mixte qui se tiendra le mardi 6 juin 2023 à 14h, à l’Hôtel Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel, 55 avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.



L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 28 avril 2023 et l’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 17 mai 2023.

Pour exprimer leur vote, les actionnaires pourront, conformément aux modalités décrites dans l’avis de réunion publié au BALO le 28 avril 2023 :

• assister physiquement à l’assemblée générale ;

• voter par correspondance, en utilisant un bulletin de vote ;

• ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à un tiers.



