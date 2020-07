Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2020

Poursuite d'un fort développement à l'international





L'Assemblée générale mixte de Krief group s'est réunie à Paris le 26 juin 2020, avec plus de 75% du capital présent ou représenté.



Pour les comptes sociaux de Krief Group, le total des produits d'exploitation a été de 681.693 € incluant un chiffre d'affaires net de 672.750 € en amélioration d'un tiers par rapport à l'exercice précédent. Compte tenu des charges en diminution de 10% et des produits financiers, le résultat courant avant impôt est de (539.212)€, diminuant la perte courante des seuls comptes sociaux de 32%. Le résultat exceptionnel ressortant à 473.909€ et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfices, la société dégage au cours de cet exercice une perte limitée à 65.300 €, en nette diminution de 1,547M€ par rapport à l'exercice précédent. La perte nette comptable de l'exercice est apportée au report à nouveau qui passera ainsi de 6.635.514 € à 6.570.214 €.