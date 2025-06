Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2025 : Approbation de toutes les résolutions conformément aux recommandations du Conseil d’administration

Pau, le 18 juin 2025 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN) s’est tenue le 18 juin 2025 au 2 rue Saint Florentin 75001 Paris, sous la présidence de Monsieur Pierre Brossollet, Président-directeur général.



Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ainsi que par correspondance ou en donnant pouvoir au président par voie postale. Il était également possible de voter en séance pour les actionnaires présents. Les trente-six résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées conformément aux recommandations du Conseil d’administration.



Pierre Brossollet a présenté aux actionnaires les réalisations de 2024, ainsi que les objectifs 2025 du Groupe. En conclusion de cette Assemblée Générale, Pierre Brossollet a déclaré : « Je remercie nos actionnaires de leur confiance et d’avoir très majoritairement apporté leur soutien aux résolutions proposées par le Conseil d’administration. Convaincues que la géothermie est un levier clé pour répondre, dès aujourd’hui, aux défis majeurs de la décarbonation et de la souveraineté énergétique, toutes les équipes sont pleinement mobilisées pour accélérer son développement au cœur de nos territoires. »