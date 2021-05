Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2021 - Mise à disposition des documents préparatoires

Grenoble, le 21 mai 2021 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 18 juin 2021 à 14 heures au siège social - 9 avenue de Constantine, 38100 Grenoble.



L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 14 mai 2021, bulletin n° 58 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/annonce/202105142101739-58). Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.



L'avis de réunion ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société :

https://www.mare-nostrum.eu/finances/information-reglementee/