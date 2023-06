Assemblée générale Mixte 30 juin 2023 - Avis préalable

Le Conseil d’Administration du Groupe Egide s’est réuni le 23 mai 2023 sous la présidence de Jim Collins, Président-Directeur Général, et a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires le vendredi 30 juin 2023 à 10h30 à l’hôtel IBIS Paris Gare de Lyon Diderot, 31bis boulevard Diderot 75012 Paris.



Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer pour assister à l’assemblée physiquement, pourront demander l’accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l’avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d’actionnaires. Ils ne seront toutefois pas considérés comme étant présents à l’assemblée générale et ils ne pourront pas voter en visioconférence et sont donc invités à voter par correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique, en privilégiant l’envoi de leur formulaire par voie électronique.



L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 26 mai 2023 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.egide-group.com).



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID



