Assassinat de Daniel Pearl: La condamnation à mort du principal accusé commuée en appel

(.) KARACHI, 2 avril (Reuters) - Le principal accusé dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste américain Daniel Pearl en 2002 au Pakistan a vu sa condamnation à mort commuée en appel en une peine de sept ans de prison, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat. Trois autres accusés, condamnés à la prison à perpétuité en première instance, ont été acquittés par la Haute Cour du Sindh. Les juges ont estimé que l'accusation de meurtre n'était pas étayée. Daniel Pearl, qui travaillait pour le Washington Post, a été enlevé et assassiné en février 2002 à Karachi. Ahmed Omar Saïd, né en Grande-Bretagne, était considéré comme le cerveau de son enlèvement et de son assassinat. "La cour a commué la condamnation à mort d'Omar à une peine de sept ans de prison", a déclaré Khawaja Naveed, joint pat téléphone. "Les accusations de meurtre n'ont pas été prouvées, il a donc été condamné à sept ans pour l'enlèvement", a-t-il ajouté. Son client étant détenu depuis 18 ans, sa remise en liberté devrait être ordonnée dans la journée. "Il sera dehors dans quelques jours", a poursuivi l'avocat. Au moment de son enlèvement, en janvier 2002, Daniel Pearl enquêtait sur les réseaux islamistes à Karachi après les attentats du 11 septembre 2001. Il a été mis à mort début février 2002 et une vidéo de son exécution a été diffusée quelques semaines plus tard. (Syed Raza Hassan version française Henri-Pierre André)

