Assa Abloy: une acquisition conclue en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a réalisé l'acquisition de la société Gesellschaft für Sicherheitstechnik (GFS), un acteur allemand dans les solutions de sécurité pour les issues de secours pour les bâtiments commerciaux, industriels et publics.



GFS a été fondée en 1977 et compte une vingtaine d'employés. Le bureau principal et l'usine sont situés à Hambourg, en Allemagne.



Le chiffre d'affaires pour 2024 s'est élevé à environ 12 ME (environ 130 MSEK) avec une forte marge EBIT. L'acquisition aura un effet relutif sur le BPA dès le départ.



' Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'ajouter des produits et des solutions complémentaires à notre coeur de métier ', a déclaré Nico Delvaux, Président et CEO d'Assa Abloy.



' Leur solide expertise en matière de solutions de sécurité pour les issues de secours s'aligne parfaitement avec notre engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation ', a déclaré Neil Vann, vice-président exécutif d'Assa Abloy et chef de la division EMEIA.





