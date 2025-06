Assa Abloy: rachat dans les composants de portes en Belgique information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de Kingspan Door Components, un fabricant belge de composants de portes, pour un montant qui n'a pas été divulgué.



L'opération s'inscrit dans la stratégie du spécialiste des solutions d'ouverture et de contrôle d'accès visant à renforcer sa présence sur les marchés matures, notamment par l'ajout de produits complémentaires à son offre existante.



Basée à Leuze-en-Hainaut, en Belgique, Kingspan Door Components conçoit et commercialise des panneaux isolants destinés aux portes sectionnelles résidentielles et industrielles.



Fondée en 1983, l'entreprise emploie environ 70 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires avoisinant les 25 millions d'euros en 2024.



Kingspan sera intégrée à la division de systèmes d'entrée ('Entrance Systems') du groupe suédois, avec l'objectif de lui permettre de renforcer l'offre de cette division avec des composants haut de gamme.



Assa Abloy précise que l'opération aura un effet dilutif sur son bénéfice par action (BPA) à court terme.





