Assa Abloy: rachat dans l'accès pour les hôtels en Allemagne

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mercredi l'acquisition de Messerschmitt Systems, un fabricant allemand d'équipements et de logiciels de contrôle d'accès notamment destinés au secteur de l'hôtellerie.



Nico Delvaux, le directeur général du groupe suédois, explique que ce rachat s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à renforcer le positionnement de l'entreprise sur les marchés les plus mûrs via l'arrivée sur des métiers connexes à ses marchés de coeur.



Créé en 1985, Messerschmitt Systems emploie une centaine de personnes sur son site de Schwaig, à l'est de Nuremberg. Son chiffre d'affaires en 2023 s'est établi autour de 11 millions d'euros.



Si les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, elle devrait avoir un effet légèrement dilutif au niveau du bénéfice par action (BPA), précise Assa Abloy.





