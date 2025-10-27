Assa Abloy met la main sur Metal Products Inc aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 08:57
Comptant quelque 170 employés et basé à Corbin (Kentucky), MPI a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions de dollars en 2024, avec une 'bonne marge d'EBIT', selon Assa Abloy qui attend de cette acquisition un effet relutif sur son BPA 'dès le départ'.
'Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de renforcement de notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et des solutions complémentaires à notre coeur de métier', explique le CEO d'Assa Abloy, Nico Delvaux.
'Les délais de livraison inégalés de MPI pour les portes et cadres métalliques personnalisés, combinés à leur empreinte stratégique aux Etats-Unis, en feront un ajout précieux pour nous', ajoute Lucas Boselli, responsable de la division Amériques.
