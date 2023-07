Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: le titre recule à Stockholm après les résultats information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le fabricant de serrures et de systèmes de sécurité Assa Abloy recule ce mercredi en Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels marqués par une croissance organique moins forte que prévu.



Le groupe suédois, notamment spécialisé dans les verrous et les antivols, a fait état d'un bénéfice d'exploitation en hausse de 25% à 5,5 milliards de couronnes au titre du deuxième trimestre, contre un consensus de 5,4 milliards.



Sa marge opérationnelle s'est améliorée à 16%, à comparer à 15% il y a un an, sur la base d'un chiffre d'affaires net en progression de 17% à 34,5 milliards de couronnes.



Affectée par le ralentissement des régions géographiques Asie-Pacifique et EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique), la croissance organique s'est toutefois établie à 3%, une performance bien moins bonne que prévu.



'Le manque de dynamisme en Europe, mais aussi aux Etats-Unis où la croissance interne a été inférieure aux attentes, vient éclipser un solide trimestre en matière d'exécution opérationnelle', regrette un analyste qui suit la valeur.



Assa Abloy a par ailleurs annoncé l'acquisition du français Evolis, spécialisé dans la personnalisation graphique et l'encodage de cartes d'identification, pour un montant de 228 millions d'euros.



Suite à ces annonces, l'action Assa Abloy perdait 1% en fin de matinée, alors que la Bourse de Stockholm cédait moins de 0,2%.





