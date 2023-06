Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: l'opération Spectrum est désormais finalisée information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Après des mois d'atermoiements, Assa Abloy a annoncé mercredi avoir enfin bouclé le rachat des activités de matériel et de rénovation pour la maison de l'américain Spectrum Brands.



Le géant suédois de la serrurerie avait annoncé l'opération en 2022, mais le Département américain de la Justice (DoJ) s'était rapidement opposé au projet, avant de finalement revenir sur sa décision suite à la réalisation de certaines cessions.



Dans un communiqué, Assa Abloy précise que l'opération devait avoir, dans un premier temps, un effet dilutif sur sa marge opérationnelle comme sur son bénéfice par action (BPA).



Le groupe a annoncé par ailleurs qu'il allait devoir comptabiliser une charge de dépréciation non-numéraire de 2,2 milliards de couronnes suédoises (187 millions d'euros) au deuxième trimestre en raison des difficultés rencontrées par son activité de cartes d'identité électroniques depuis la pandémie, notamment dans les passeports.



L'action Assa Abloy cotée à la Bourse de Stockholm se repliait d'environ 0,5% mercredi matin suite à ces annonces.





