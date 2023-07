Assa Abloy: acquisition du britannique Sunray Engineering information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 12:30

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mercredi l'acquisition de Sunray Engineering, un fabricant britannique de portes à hautes spécificités techniques, comme des portes coupe-feu ou des portes de sécurité.



Créé en 1980 et basé dans le Kent, non loin de Londres, Sunray emploie plus de 70 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 14 millions d'euros et affiche une 'solide' marge opérationnelle, souligne le groupe suédois.



Assa Abloy précise que l'acquisition sera relutive au niveau de son bénéfice par action (BPA) dès sa conclusion.



Dans son communiqué, le géant des serrures et des systèmes d'ouverture de porte explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se renforcer sur ses marchés les plus matures et à étendre son offre en Europe.