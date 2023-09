Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Assa Abloy: acquisition dans les systèmes de porte au Canada information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 11:38

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé jeudi l'acquisition de Lawrence Hardware et de Gallery Specialty, deux fabricants canadiens de charnières de porte, de systèmes de clés à haute sécurité et de dispositifs de sortie.



Nico Delvaux, le directeur général du géant suédois de la serrurerie, explique que cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe visant à se renforcer sur les marchés les plus matures et à étoffer son portefeuille de produits.



Lawrence Hardware et Gallery Specialty emploient au total une cinquantaine de salariés au sein de leur usine et de leurs bureaux de Toronto.



L'ensemble affiche un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros avec un 'bon niveau' de marge opérationnelle, ce qui signifie que l'acquisition sera relutive dès sa finalisation.