Assa Abloy: acquisition d'environ 98,5% des actions d'Evolis

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a réalisé l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale HID Global, d'environ 98,5 % des actions d'Evolis.



Les transactions ont donné lieu à un prix d'achat combiné d'environ 224,9 millions d'euros pour 98,5% des actions Evolis (soit 5 140 349 actions), ce qui équivaut à un prix d'achat par action Evolis de 43,75 euros.



Dans les prochains jours, HID Global déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire suivie d'un retrait obligatoire pour acquérir le solde des 80 471 actions Evolis restantes au même prix d'achat.



Avant l'acquisition, le conseil d'administration d'Evolis a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.





