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Aspex souhaite le départ du directeur général de Delivery Hero alors que la campagne des investisseurs s'intensifie
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aspex, l'un des principaux actionnaires de Delivery Hero DHER.DE , a demandé mardi au conseil de surveillance du groupe de restauration à emporter en ligne d'évincer le directeur général et son équipe de direction, dans le cadre d'une escalade de la campagne de l'investisseur pour un changement d'orientation stratégique.

"L'équipe de direction devra être modifiée en profondeur pour résoudre les problèmes auxquels la société est confrontée", a déclaré Aspex Management dans une lettre adressée à la présidente de Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, et à d'autres membres du conseil de surveillance non exécutif, dont Reuters a pris connaissance. "Les actionnaires partagent notre point de vue selon lequel la stratégie de Niklas Oestberg, le directeur général, est erronée et que la sous-performance opérationnelle de Delivery Hero par rapport à ses pairs s'accélère", indique la lettre, qui ajoute que l'entreprise est lourdement grevée par des défaillances en matière de conformité et de contrôle.

Delivery Hero a déclaré prendre acte de la dernière lettre d'Aspex.

"Nous progressons dans l'examen stratégique, qui reste un objectif central de la direction et du conseil de surveillance", a déclaré l'entreprise dans un communiqué en réponse à la lettre.

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