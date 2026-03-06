ASP Isotopes progresse grâce à l'obtention d'un accord nucléaire par sa filiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions d'ASP Isotopes ASPI.O augmentent de 10 % pour atteindre 5,59 $

** La filiale de la société, Quantum Leap Energy (QLE), signe un protocole d'entente (MOU) avec une grande société énergétique américaine cotée en bourse qui exploite des centrales nucléaires

** Dans le cadre de ce protocole d'accord, la société d'énergie étudiera les moyens de soutenir les projets de QLE visant à construire des installations de cycle du combustible nucléaire avancé aux États-Unis et à fournir des services de conversion et de déconversion de l'uranium

** Nous pensons que l'intérêt d'un grand producteur d'énergie américain souligne l'importance de sources nationales fiables de combustible nucléaire", a déclaré Ryno Pretorius, directeur général de QLE

** Le protocole d'accord définit les conditions potentielles d'un soutien financier dans le cadre d'accords définitifs pour la fourniture d'uranium enrichi

** En incluant les mouvements de la séance, ASPI a augmenté de 4,5 % depuis le début de l'année