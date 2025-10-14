ASP Isotopes glisse après le lancement d'une vente d'actions planifiée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de la société de matériaux avancés ASP Isotopes ASPI.O ont baissé de 10 % à 12,65 dollars après la clôture du marché, alors qu'elle cherche à lever des fonds ** La société basée à Washington, D.C., lance une offre d'actions ; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Cantor Fitzgerald et Lucid Capital Markets sont les teneurs de livre conjoints ** La société a environ 93,4 millions d'actions en circulation au 10 octobre, selon le document déposé , ce qui lui donne une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars

** Les actions ont augmenté pour la troisième séance consécutive le mardi, enregistrant un gain de 59% en cours de route

** L'action a terminé la séance en hausse de 5,5 % à un niveau record de 14,05 $, en hausse de 210 % depuis le début de l'année