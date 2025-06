ASML : tente de soulever la résistance des 660E du 23 juin information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - En tête des valeurs de l'E-Stoxx50, ASML tente de soulever la résistance des 660E du 23 juin, ce qui devrait lui ouvrir la route des 748E, double-zénith annuel des 6 et 22 janvier dernier.

En cas d'échec sous 660E, ASML pourra tenter de s'appuyer sur le palier de soutien des 638E des 23 mai et 2 juin.





Valeurs associées ASML HLDG 663,7000 EUR Euronext Amsterdam +2,04%