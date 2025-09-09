 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 746,99
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ASML s'associe à Mistral AI avec un investissement
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 09:13

(Zonebourse.com) - ASML annonce un partenariat stratégique avec Mistral AI, basé sur un accord de collaboration à long terme et sur un investissement de 1,3 milliard d'euros du groupe néerlandais dans le leader français de l'intelligence artificielle.

Ils exploreront l'emploi de modèles d'IA dans les produits d'ASML ainsi que dans sa recherche, son développement et ses activités, afin de faire bénéficier ses clients d'un délai de mise sur le marché plus rapide et de systèmes de lithographie holistique plus performants.

Par ailleurs, ASML investira 1,3 MdEUR dans un tour de table de série C de Mistral AI en tant qu'investisseur principal, ce qui se traduira par une participation d'environ 11% de l'équipementier de semi-conducteurs dans le capital de cette société.

Dans ce cadre, il obtiendra un siège au comité stratégique de Mistral AI, lui offrant un rôle consultatif dans la stratégie future de la société française et ses décisions technologiques, siège qui sera occupé par Roger Dassen, le CFO d'ASML.

Valeurs associées

ASML HLDG
678,9000 EUR Euronext Amsterdam +0,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 09:52

    Oui c'est du vent. Tout comme l'ont été les causes des baisses depuis 1 an.
    Sauf que cette fois-ci ASML se comporte enfin en leader européen, et je ne serai pas étonné que cela renverse opportunément la vapeur suite à une potentielle année d'accumulation où beaucoup sont désabusés par cette valeur.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank