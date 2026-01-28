ASML revoit à la hausse ses perspectives pour 2026 grâce à des commandes record de puces d'IA et prévoit 1 700 suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Des réservations plus importantes que prévu au quatrième trimestre grâce à la demande de puces d'IA

*

Prévision de 1 700 licenciements, soit 3,8 % de l'effectif, aux Pays-Bas et aux États-Unis

*

Révision à la hausse des perspectives de ventes pour 2026 dans un contexte d'augmentation des investissements liés à l'IA

(Modifie le titre, ajoute des détails au paragraphe principal, des commentaires du directeur général aux paragraphes 4-5, 6 et 8, plus de graphiques, met à jour le prix de l'action.) par Nathan Vifflin et Toby Sterling

Le géant ASML

ASML.AS , fabricant d'équipements pour puces électroniques, a fait état mercredi de commandes record au quatrième trimestre et a revu à la hausse ses perspectives pour 2026 en raison de l'augmentation de la demande des fabricants de puces d'IA, dont Nvidia NVDA.O , alors même qu'il a supprimé des postes de direction pour se concentrer sur l'ingénierie.

Les commandes de l'entreprise néerlandaise ont dépassé les attentes alors que le marché mondial des puces augmente sa capacité de production pour le déploiement de l'IA et des centres de données, avec une demande croissante pour les machines de précision que fabrique ASML et qui dominent le processus d'impression des puces d'IA.

Les commandes d'ASML au quatrième trimestre, l'indicateur le plus surveillé de l'industrie, ont atteint le chiffre record de 13,2 milliards d'euros (15,8 milliards de dollars), contre 7,1 milliards d'euros il y a un an. Les commandes ont dépassé les prévisions des analystes de Visible Alpha, qui tablaient sur 6,32 milliards d'euros.

LES AUGMENTATIONS DE CAPACITÉ DE PRODUCTION CHEZ LES GRANDS CLIENTS STIMULENT LES COMMANDES

Le directeur général Christophe Fouquet a déclaré que les augmentations de capacité de production chez des clients tels que TSMC 2330.TW , Samsung 005930.KS et Micron MU.O se répercutaient sur les commandes.

"Micron a annoncé des percées presque chaque semaine au cours des dernières semaines. Cela se traduit directement par des livraisons pour nous", a-t-il déclaré.

ASML a également annoncé 1 700 suppressions d'emplois, soit 3,8 % de son personnel, afin de réduire la bureaucratie dans le cadre d'un plan plus large au cours des prochains mois visant à supprimer 3 000 postes de direction et à embaucher des ingénieurs dans le but de mettre l'accent sur l'innovation.

"Nous voulons vraiment renforcer notre capacité d'ingénierie, notre moteur d'innovation", a déclaré M. Fouquet. "Nos ingénieurs nous ont dit qu'une grande partie du temps qu'ils passent n'est plus consacrée à l'innovation, parce que l'organisation est devenue si complexe."

Les actions d'ASML, la plus grande entreprise d'Europe en termes de capitalisation boursière, étaient en hausse de 6 % à la mi-journée, après avoir précédemment bondi de 7,5 %. L'action a augmenté d'environ 40 % depuis le début de l'année.

LES DONNÉES TRIMESTRIELLES VONT ÊTRE ABANDONNÉES ALORS QUE L'ENTREPRISE VA "PARTIR EN BEAUTÉ"

Bien qu'il s'agisse de l'indicateur le plus regardé de l'industrie, ASML prévoit de ne plus révéler les données trimestrielles sur les commandes, arguant qu'elles provoquent une volatilité inutile des actions.

"C'est la dernière fois qu'ASML communique ses prises de commandes trimestrielles et la société part en fanfare", a déclaré Marc Hesselink, analyste chez ING.

Citant la demande liée à l'IA, ASML a relevé ses prévisions de ventes pour 2026 à 34 milliards à 39 milliards d'euros, au-dessus des estimations des analystes de 35 milliards d'euros, selon les données de LSEG. Elle prévoyait précédemment un chiffre d'affaires stable ou supérieur à 32,7 milliards d'euros en 2025.

Le bénéfice net en 2025 du seul fabricant de machines de lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV) utilisées pour imprimer les puces les plus avancées au monde, a bondi de 26,3 % pour atteindre 9,6 milliards d'euros, contre 7,6 milliards d'euros l'année précédente, sur un chiffre d'affaires annuel de 32,7 milliards d'euros, en hausse de 15,5 % par rapport à l'année précédente.

LES COMMANDES DÉPASSENT LES ATTENTES ALORS QUE LA DEMANDE DE PUCES D'IA AUGMENTE

Les clients d'ASML, TSMC, Samsung, SK Hynix

000660.KS et Micron, augmentent leurs plans d'investissement en raison de la demande de puces logiques et de mémoire pour l'IA dont ont besoin les géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet.

"Dans l'ensemble, les commandes du quatrième trimestre et les perspectives pour 2026 sont bonnes, grâce à la demande de l'IA pour l'EUV dans les puces logiques et DRAM, ou mémoires , a déclaré Kevin Wang, analyste chez Mizuho, dans un courriel.

ASML a également déclaré qu'elle rachèterait pour 12 milliards d'euros d'actions jusqu'en 2028.

ASML MAINTIENT SES PRÉVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES À LONG TERME JUSQU'EN 2030

ASML n'a pas modifié ses prévisions à plus long terme jusqu'en 2030, a déclaré le directeur général Fouquet, prévoyant un chiffre d'affaires compris entre 44 et 60 milliards d'euros et une marge brute de 56 % à 60 % en 2030.

La Chine, premier acheteur mondial d'équipements de fabrication de puces, est resté le plus grand marché d'ASML en 2025, représentant 33 % des ventes, bien que ce chiffre ait chuté par rapport aux 41 % de 2024. M. Dassen prévoit que ce chiffre tombera encore à 20 % en 2026.

Les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis empêchent les fabricants de puces chinois d'acheter les outils EUV les plus avancés d'ASML et les meilleures puces de Nvidia.

(1 dollar = 0,8339 euro)