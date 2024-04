Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML: en chute dans le sillage de ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - ASML lâche 5% à Amsterdam, après la publication par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs d'un BPA de 3,11 euros au titre des trois premiers mois de l'année, en baisse de 40% par rapport à celui du dernier trimestre 2023.



Le groupe néerlandais a vu sa marge brute se tasser de 0,4 point à 51% pour des revenus en baisse de 27% à 5,29 milliards d'euros, tandis que le montant de ses prises de commandes nettes a plongé d'un trimestre sur l'autre, passant de 9,19 à 3,61 milliards.



ASML prévoit pour le deuxième trimestre des revenus entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros, avec une marge brute entre 50 et 51%. Ses perspectives pour l'ensemble de 2024 sont inchangées, le second semestre devant être selon lui plus solide que le premier.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -4.73%