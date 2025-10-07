ASML: des analystes relèvent leurs objectifs avant la publication des résultats
ASML publiera ses résultats du trimestre le 15 octobre. L'analyste s'attend à des informations de la direction sur les tendances de la demande jusqu'en 2026.
'Les récentes nouvelles positives confirment notre opinion selon laquelle ASML peut générer une croissance de son chiffre d'affaires (HSBCe +6 % en glissement annuel) en 2026. Nos estimations de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation pour 2026 sont supérieures de 3 % à 5 % au consensus' indique le bureau d'analyse.
'Notre analyse du carnet de commandes suggère qu'ASML a besoin de 7,8 milliards d'euros de commandes au second semestre 2025 pour atteindre nos prévisions ; par conséquent, nous considérons que les commandes du trimestre de septembre, d'un montant d'environ 4 milliards d'euros, soutiennent nos attentes pour 2026' estime HSBC.
L'analyste a évalué le potentiel de croissance des revenus associé au flux d'actualités récent d'OpenAI concernant les déploiements de capacité DRAM.
'Si ces déploiements se concrétisaient, nous estimons que le chiffre d'affaires d'ASML pourrait atteindre environ 77 milliards d'euros en 2030 (contre 53,5 milliards d'euros pour HSBCe), avant prise en compte des éventuels gains liés à la logique et au stockage associés aux applications qui génèrent ce niveau de demande de DRAM' souligne HSBC.
Suite aux récentes actualités, l'analyste ajuste ses estimations de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation pour 2025/26 de 1 à 2 %.
'Nous réduisons nos estimations de chiffre d'affaires pour 2027-2030 de 5 à 15 % et nos estimations de résultat d'exploitation de 9 à 22 % ' rajoute le borker en conclusion de son étude.
UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 940 E (contre 750 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre. Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 14% du titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs.
'Les résultats d'ASML au troisième trimestre 2025 pourraient renforcer le sentiment grâce à la croissance de la mémoire pilotée par l'IA et à des prévisions stables pour l'exercice 2026' indique UBS.
'Les perspectives de croissance à long terme d'ASML restent solides, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 20% pour le BPA sur 2026-30, soutenue par l'adoption du High-NA et l'augmentation des expositions à l'EUV dans le logique' souligne le bureau d'analyse.
