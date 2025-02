ASMi: résultat net ajusté plus que doublé au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - ASM International publie un résultat net ajusté de 231,5 millions d'euros au titre du quatrième trimestre 2024, contre 100,3 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de près de six points à 28,1%.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs a réalisé un chiffre d'affaires de 809 millions d'euros, en croissance de 27% à taux de changes constants, tandis que ses nouvelles commandes ont augmenté de 8% à 731,4 millions.



ASMi va proposer un dividende en hausse à trois euros par action au titre de 2024, ainsi qu'un programme de rachat d'actions pour 150 millions d'euros à réaliser sur 2025-26. Pour le trimestre en cours, il anticipe un chiffre d'affaires entre 810 et 850 millions.





