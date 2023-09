Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASMi: objectifs de revenus relevés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, ASM International fait part d'un relèvement de son objectif de revenus pour 2025 à entre trois et 3,6 milliards d'euros (contre 2,8 à 3,4 milliards en fourchette-cible précédente) et viser quatre à cinq milliards en 2027.



L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs maintient en outre ses prévisions 2023-25 d'une marge brute entre 46 et 50%, ainsi que d'une marge opérationnelle entre 26 et 31%, des fourchettes-cibles qu'il conserve en outre pour les années 2026-27.



'Notre stratégie porte clairement ses fruits et demeure une fondation solide pour de la création de valeur dans les années à venir', juge le CEO Benjamin Loh, qui pointe aussi une dynamique de marché attractive, tirée par des segments comme l'IA.





