ASMi: intègre la prestigieuse 'A List' du CDP

(CercleFinance.com) - ASM International rapporte intégrer pour la première fois la prestigieuse ' A List ' du CDP pour le climat et l'eau, l'organisation environnementale mondiale soulignant ainsi son leadership en matière de durabilité.



Parmi plus de 22 000 soumissions, ASM fait partie des rares entreprises du secteur des semi-conducteurs à obtenir cette distinction pour les deux catégories.



L'entreprise rapporte ses performances environnementales à CDP depuis treize ans et a atteint en 2024 une électricité 100 % renouvelable sur l'ensemble de ses sites.



Son plan de transition climatique vise la neutralité carbone d'ici 2035, un objectif validé par le SBTi.



ASM investit également dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses équipements et la certification environnementale de ses infrastructures.







