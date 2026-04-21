ASM International prévoit un deuxième trimestre au-dessus des attentes
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 19:35
Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de demande soutenue pour les équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs. Les investisseurs surveillent particulièrement la progression entre les deux trimestres, alors que le groupe anticipe une accélération au second semestre. Cette tendance reflète une intensification des investissements dans les technologies de pointe au sein de l'industrie.
Selon la direction, les clients augmentent leurs dépenses sur les noeuds technologiques les plus avancés et lancent des investissements dans des lignes pilotes pour la technologie 1,4 nm, attendus plus tard dans l'année. Ces perspectives devraient conduire à une révision à la hausse des prévisions du marché, soutenues par la forte demande liée aux puces utilisées notamment dans les produits de grands acteurs technologiques.
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