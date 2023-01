ASHLER & MANSON : Confirmation éligiblité PEA-PME

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, ASHLER & MANSON confirme son éligibilité(*) au PEA-PME pour 2023 conformément au Décret d’application n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). En conséquence, les actions de la société ASHLER & MANSON peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME.



(*) Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d’autre part leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d’euros.