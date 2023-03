ASHLER & MANSON : Chiffre d’affaires 2022 de 6,5 m€ + 44 % - Un exercice porté par une forte croissance de ses activités de courtage

ASHLER & MANSON, expert dans le courtage en crédit immobilier depuis près de 20 ans avec plus de 150 collaborateurs et 40 points de présence en France, affiche une belle progression de son chiffre d’affaires, et poursuit son déploiement stratégique sur l’ensemble du territoire.



Sur l’exercice 2022, ASHLER & MANSON, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 m€ (chiffres non audités) contre 4,3 m€ sur l’exercice 2021, en croissance de 44% à structure comparable, marqué par :

- une forte hausse de ses activités de courtage, notamment sur les villes de Bordeaux et Lyon,

- la montée en puissance de ses revenus de licence de marque portant ainsi le volume d’affaires réseau à 10 M€ sur 2022,

- le recrutement de nouveaux mandataires en régions.



En dépit d’un contexte difficile, marqué par des tensions sur le pouvoir d’achat des ménages et un environnement de financements bancaires tendu, ASHLER & MANSON affiche ainsi une bonne dynamique. Le Groupe aura contribué à près de 900 millions d’euros de crédits négociés en 2022, porté par une forte demande de ses expertises et de ses compétences pour maximiser les chances de nombreux emprunteurs.



