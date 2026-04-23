ASGN s'effondre après des prévisions médiocres pour le deuxième trimestre ; les courtiers abaissent leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Le fournisseur de services informatiques ASGN

ASGN.N s'effondre de 39,75% à 24,36 dollars, en passe de connaître sa plus forte baisse jamais enregistrée sur une seule journée

** La société prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 970 millions et 1 milliard de dollars, le point médian étant inférieur aux estimations des analystes (990,7 millions de dollars), selon les données du LSEG ** Le bénéfice ajusté par action du T2 devrait se situer entre 0,72 $ et 0,90 $, ce qui est inférieur aux estimations de 1,15 $

** Au moins quatre maisons de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours

** Truist Securities rétrograde ASGN de "buy" à "hold", affirmant que les résultats étayent une vision baissière selon laquelle l'IA pourrait perturber la demande de services d'implémentation de logiciels commerciaux coûteux, qui sont des offres à forte marge pour ASGN

** Le groupe ajoute qu'ASGN est également en train d'opérer une transition de plusieurs trimestres vers le conseil, ce qui, selon Truist, pourrait perturber les opérations

** William Blair, affirme cependant que la transition d'ASGN vers des solutions de conseil en informatique de plus grande valeur devrait finalement produire une croissance et des marges de plus grande qualité

** En incluant les mouvements de la séance, ASGN a baissé de 48,7% depuis le début de l'année