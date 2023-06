ASCO 2023 - Transgene présente des données immunologiques démontrant que TG4001, un vaccin thérapeutique innovant contre le cancer, peut induire des réponses immunitaires contre les antigènes du HPV16 dans l’essai de Phase II en cours

TG4001 peut induire des réponses immunitaires de novo contre les antigènes E6 et E7 du HPV16 chez des patients atteints de cancers anogénitaux HPV16-positifs



Les patients présentant une réponse clinique complète présentent aussi une forte immunoréactivité induite par le vaccin thérapeutique



Transgene prépare un essai clinique à visée d’enregistrement



Strasbourg, France, le 5 juin 2023, 7h30 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, annonce la présentation de nouvelles données sur TG4001. Ces données confirment la capacité de ce candidat vaccin thérapeutique innovant à induire des réponses immunitaires contre les antigènes du HPV16, qui sont associées à des réponses antitumorales. Ces résultats ont été présentés dans un poster lors du congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023), à Chicago (États-Unis).



.../...